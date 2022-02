Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Putin non vincerà questa guerra”. Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un discorso alla nazione. “Putin vuole tornare indietro nel tempo. Ma non si può tornare all’era della Guerra fredda, al 1989″, aggiunge, “abbiamo messo in guardia Putin contro una guerra. Gli ho detto chiaramente: questa guerra è un grave errore. Putin ha ignorato tutti gli avvertimenti e gli sforzi. Lui solo ne ha la piena responsabilità”.

