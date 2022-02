Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Il previsto allentamento delle restrizioni, insieme alla forte ripresa del mercato del lavoro e alle elevate pressioni sui gasdotti, hanno aumentato i rischi al rialzo per l’inflazione nel medio termine. Allo stesso tempo, lo shock della guerra che incombe sull’Europa ha offuscato le prospettive globali” e”Il modo in cui l’attacco di oggi all’Ucraina cambierà le prospettive dell’area dell’euro è molto incerto in questa fase. Stiamo monitorando da vicino la situazione e valuteremo attentamente le conseguenze per le nostre politiche.”.Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo Bce, intervenendo a una conferenza della Bank of England.”Sulla base della situazione macroeconomica precedente alla guerra, tuttavia, le pressioni inflazionistiche si dimostreranno probabilmente più forti e persistenti sia nel breve che nel medio termine – aggiunge – Nella nostra prossima riunione di marzo, valuteremo nuovamente se l’attuale percorso di acquisto di attività rimane coerente con le prospettive di inflazione aggiornate e valuteremo a fondo i progressi compiuti per soddisfare le condizioni della nostra guida prospettica sui tassi”.

