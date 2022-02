Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Speriamo nessuno tifi per la guerra per interessi di speculazione, finanza e rialzo dei prezzi. Eravamo già in una situazione economica difficile, e questo sarà anche un dramma economico. Però prima pensiamo ai morti, a chi è sotto alle bombe, a chi scappa e scapperà, al sostegno umanitario. Chi ha potere dica no, fermatevi”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in collegamento su Radio Libertà.

