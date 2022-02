Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Spero proprio che la situazione in Ucraina non influisca sulla maggioranza che sostiene il governo. Se qualcuno usa per polemica politica italiana questa tragedia dimostra di essere un piccolo uomo. Bisogna unirsi per fermare questa tragedia il prima possibile. Se qualcuno la usa in chiave interna è veramente fuori dal mondo. Va utilizzato ogni mezzo per fermare questa escalation di violenza, e spero che almeno su questo la politica italiana non si divida. Conto che ci sia una voce univoca e noi diamo pieno mandato al presidente Draghi per agire di conseguenza con gli alleati per qualunque intervento reputi e si renda necessario. Occorre intervenire per bloccare la guerra, bisogna essere seduti allo stesso tavolo e remare nella stessa direzione”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in collegamento su Radio Libertà.

