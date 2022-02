Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Oggi è un giovedì orribile, tra fuoco, morti, bombe, missili. Serve qualunque risposta possa fermare bombe, missili e sangue. Nel 2022 speravamo di non offrire ai nostri figli immagini di guerre, invasioni, morti. La diplomazia ha fallito da tutti i punti di vista, speriamo che riprenda in mano la situazione”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in collegamento su Radio Libertà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata