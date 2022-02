Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Adesso bisogna usare ogni mezzo necessario per fermare l’escalation perché poi violenza chiama violenza e morte chiama morte. Spremiamo sia solo un brutto inizio seguito da una rapida fine. Siamo nel cuore dell’Europa, ci sono basi, enormi interessi economici. Poi verrà il tempo di valutare gli errori commessi a livello continentale, ma in questo momento c’è un attacco militare in atto che va condannato e fermato con ogni mezzo necessario, e tutti devono fare la loro parte”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in collegamento su Radio Libertà.

