Roma, 24 feb. (LaPresse) – “A causa della chiusura dello spazio aereo ucraino durante la notte e delle operazioni militari da parte delle forze russe, tutti i voli Ryanair da/per l’Ucraina sono stati sospesi per almeno i prossimi 14 giorni”. E’ quanto fa sapere la compagnia aerea- “Tutti i passeggeri interessati riceveranno avvisi via e-mail in mattinata. É stata sospesa la vendita di tutti i voli da/per l’Ucraina per almeno le prossime 4 settimane fino a quando ulteriori informazioni non saranno rese disponibili dalle agenzie di sicurezza dell’UE. Resta invariato l’impegno preso da Ryanair nei servizi da/per l’Ucraina e non vediamo l’ora di ripristinare i voli non appena sarà nuovamente sicuro farlo.Siamo sinceramente dispiaciuti e ci scusiamo per queste interruzioni senza precedenti e per tutti i disagi che inevitabilmente causeranno ai nostri clienti”, conclude.

