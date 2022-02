Bruxelles, 24 feb. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin, ha detto che lo scopo dell'”operazione militare speciale” “è proteggere le persone che per otto anni sono state esposte all’umiliazione e al genocidio del regime di Kiev. Per questo cercheremo la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina, e faremo pressioni anche per assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro civili pacifici, compresi i cittadini russi”. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Itar-tass.

