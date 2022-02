Milano, 24 feb. (LaPresse/AP) – Le federazioni di Polonia, Repubblica Ceca e Svezia hanno scritto alla FIFA chiedendo che le partite di playoff per i Mondiali di Qatar 2022 in programma in Russia il mese prossino non dovrebbero essere giocate lì vista “l’escalation militare” e la “mancanza di sicurezza”. La FIFA al momento non ha ancora risposto su come intende procedere. La Russia ospiterà la semifinale dei playoff tra la nazionale di casa contro la Polonia il 24 marzo e la finale con la vincente dell’altra semifinale tra Repubblica Ceca e Svezia.

