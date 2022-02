Roma, 24 feb. (LaPresse) – “È con profondo e sentito dolore che percepisco la sofferenza causata da questi eventi. Come Patriarca di tutte le Russie e Primate della Chiesa, il cui gregge si trova in Russia, Ucraina e altri paesi, mi immedesimo profondamente in tutti coloro che sono stati toccati dai problemi”. Lo scrive il patriarca di Mosca Kirill in una lettera agli arcipreti, ai pastori, ai monaci e a tutti i fedeli della Chiesa ortodossa russa.

