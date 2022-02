Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Esorto tutte le parti in conflitto a fare tutto il possibile per evitare vittime civili. Mi appello ai vescovi, ai pastori, al clero e ai laici affinché forniscano tutta l’assistenza possibile a tutte le persone colpite, compresi i rifugiati, le persone rimaste senza casa e senza mezzi di sussistenza”. Lo scrive il patriarca di Mosca Kirill in una lettera agli arcipreti, ai pastori, ai monaci e a tutti i fedeli della Chiesa ortodossa russa.

