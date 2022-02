Roma, 24 feb. (LaPresse) – Il gas si porta dietro l’elettricità, le materie prime, e le attività produttive; ed è per questo che la crisi in Ucraina genera un “danno energetico doppio” all’Italia. Lo afferma a LaPresse il capo economista di Nomisma Lucio Poma facendo presente che “il nostro Paese è e sarà quello che paga il prezzo più alto” in Europa per “l’enorme dipendenza dal gas” della Russia, sia per l’uso diretto che se ne fa sia per il fatto che viene tradotto in energia elettrica.

