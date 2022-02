Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Condanniamo in maniera fortissima questa violazione della sovranità dell’Ucraina, siamo preoccupati per i civili, per i più fragili, per la crisi umanitaria enorme e devastante che avrà conseguenze pesantissime anche sull’Europa”. Lo dice, contattata da LaPresse, l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata