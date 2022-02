Roma, 24 feb. (LaPresse) – “In Italia quella ucraina è la quinta comunità di stranieri, sono circa 250mila persone, con l’escalation del conflitto è facile che ci sarà almeno un raddoppio, perché in molti raggiungeranno i propri familiari. E’ necessario che il governo abbia attenzione alla tutela del diritto d’asilo per gli ucraini, per iniziare da subito un percorso di accoglienza, tutela, promozione e integrazione in città”. Lo dice, contattato da LaPresse, monsignor Giancarlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes, braccio pastorale della Cei.

