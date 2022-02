Torino, 24 feb. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha twittato una “lista delle cose da fare” per la comunità internazionale in risposta all’attacco della Russia. “Il mondo deve agire immediatamente”, scrive ed “è in gioco il futuro dell’Europa e del mondo”. Kuleba chiede immediate “sanzioni devastanti”, incluso il divieto alla Russia di utilizzare il sistema di transazioni finanziarie Swift. Il mondo, sottolinea ancora Kuleba, dovrebbe “isolare completamente la Russia”, fornendo al contempo armi e attrezzature all’Ucraina, assistenza finanziaria e aiuto umanitario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata