Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Ho scritto questa mattina al presidente del Consiglio Mario Draghi per garantire la massima collaborazione di Fdi in un momento così difficile”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, prima della partenza per il Cpac di Orlando, sulla crisi in Ucraina. “Io sarò negli Stati Uniti in queste ore anche per ribadire la nostra chiara adesione al patto atlantico”, conclude.

