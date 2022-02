Roma, 24 feb. (LaPresse) – Il leader autoritario bielorusso Alexander Lukashenko ha affermato che le truppe bielorusse non stanno attualmente prendendo parte all’invasione russa in Ucraina, ma che potrebbero farlo se necessario. “Le nostre truppe non sono” in Ucraina “ma se è necessario, se è necessario per la Bielorussia e la Russia” parteciperanno all’attacco, ha affermato Lukashenko in un commento riportato dall’agenzia di stampa statale Belta.

