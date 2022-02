Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Il ragionamento che Putin fa è che gli occidentali sono dei rammolliti non sono in grado di affrontare una guerra e hanno opinioni pubbliche che non reggeranno il fatto di far rientrare le bare dei propri soldati. Tutto quindi dipenderà da questo primo momento di risposta”. Così il segretario Pd Enrico Letta intervenendo in diretta su Fanpage.

