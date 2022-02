Bruxelles, 24 feb. (LaPresse) – “Ci incontreremo più tardi oggi per discutere di questa sfacciata aggressione e concordare in linea di principio ulteriori misure restrittive che imporranno alla Russia conseguenze massicce e gravi per la sua azione, in stretto coordinamento con i nostri partner transatlantici”. Lo scrivono i capi di Stato e di governo Ue e i vertici Ue, membri del Consiglio europeo, in una dichiarazione congiunta.

