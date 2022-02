Bruxelles, 24 feb. (LaPresse) – “L’Ue ha reagito in modo rapido e deciso al riconoscimento da parte della Russia delle sedicenti entità separatiste dell’Ucraina e al dispiegamento delle sue forze armate adottando in risposta misure restrittive. Il Consiglio europeo ha approvato oggi ulteriori misure restrittive che imporranno conseguenze massicce e gravi alla Russia per la sua azione, in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati”. E’ quanto si legge nelle conclusioni approvate dal Consiglio europeo straordinario sulla crisi russo-ucraina. “Queste sanzioni riguardano il settore finanziario, i settori dell’energia e dei trasporti, i beni a duplice uso, nonché il controllo delle esportazioni e il finanziamento delle esportazioni, la politica dei visti, elenchi aggiuntivi di persone russe e nuovi criteri di inserimento nell’elenco. Il Consiglio adotterà senza indugio le proposte preparate dalla Commissione e dall’Alto rappresentante”, continuano i leader Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata