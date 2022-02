Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Il Consiglio europeo crede fermamente che l’uso della forza e della coercizione per cambiare i confini non abbia posto nel 21° secolo. Tensioni e conflitti dovrebbero essere risolti esclusivamente attraverso il dialogo e la diplomazia. L’Ue continuerà a cooperare strettamente con i vicini e ribadisce il suo fermo sostegno e il suo impegno nei confronti della sovranità e dell’integrità territoriale della Georgia e della Repubblica di Moldova. Continuerà un forte coordinamento con partner e alleati, in seno all’Onu, all’Osce, alla Nato e al G7”. Lo si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo.

