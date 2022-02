Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Il Consiglio europeo ribadisce il suo fermo sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Invita tutti i Paesi a non riconoscere le due sedicenti entità separatiste e a non facilitarle o assisterle in alcun modo”. Lo si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo.

