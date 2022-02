Roma, 24 feb. (LaPresse) – L’attacco della Russia all’Ucraina monopolizza le prime pagine dei giornali del mondo. “La Russia lancia l’operazione militare”, il titolo scelto da Le Monde. Il Times invece mette in luce come l’operazione sia “su larga scala”. Il Washington Post, invece, punta sulla reazione degli Stati Uniti che “giurano” di ritenere la Russia responsabile di quanto sta accadendo. Più sfumata invece la lettura del ‘Global Times’ cinese con il governo di Pechino che invita a “promuovere la pace” come unica via per la risoluzione della crisi.

