Torino, 24 feb. (LaPresse) – La città di Kiev introduce il coprifuoco con orario dalle 22 alle 7 del mattino a partire da oggi. È quanto riporta sui social il consiglio cittadino della capitale ucraina. “Si tratta di un passaggio obbligato, nelle attuali condizioni di aggressione militare e legge marziale è necessario per la sicurezza dei residenti della capitale”, si legge sui social. Il trasporto pubblico, viene precisato, non sarà operativo durante il coprifuoco. Allo stesso tempo, le stazioni della metropolitana saranno disponibili come rifugi 24 ore su 24. Chiediamo a tutti i cittadini di Kiev, si legge ancora, di tornare a casa per tempo. Se è necessario spostarsi in città durante il coprifuoco, in particolare i dipendenti delle società di infrastrutture critiche, bisogna disporre di documenti di identità.

