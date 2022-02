Il presidente ucraino Zelensky: "

I soldati russi sono entrati nella Zona di esclusione (Aes) attorno alla centrale nucleare di Chernobyl, dopo essere entrati in Ucraina dal vicino territorio bielorusso: scontri sono in corso con le forze armate ucraine che controllano i depositi di scorie radioattive. Lo ha fatto sapere su Facebook Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno di Kiev e lo ha confermato il presidente ucraino in persona Zelensky su Twitter. “I nostri difensori – ha scritto – stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta. Questa è una dichiarazione di guerra contro l’intera Europa”.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

