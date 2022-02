Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Tutte le nostre peggiori paure si sono avverate”. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson parlando alla nazione. La Russia ha “scatenato la guerra nel nostro continente europeo” e “innumerevoli missili e bombe sono piovuti su una popolazione del tutto innocente”, “È in corso una vasta invasione, via terra, via mare e via aerea”, ha detto il premier, sottolineando che la Russia ha attaccato l’Ucraina “senza alcuna scusa credibile”. “Non possiamo semplicemente distogliere lo sguardo”, ha aggiunto Johnson.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata