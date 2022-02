Torino, 24 feb. (LaPresse) – La Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha approvato questa mattina il decreto presidenziale sull’introduzione della legge marziale in Ucraina. Giovedì scorso, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’introduzione della legge marziale in tutto il paese. “Questa mattina, il presidente Putin ha annunciato un’operazione militare speciale nel Donbass – ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio -. La Russia ha effettuato attacchi alle nostre infrastrutture militari, alle nostre guardie di frontiera. Sono state udite esplosioni in molte città dell’Ucraina. Stiamo introducendo la legge marziale in tutto lo stato”. E ancora: “Ho avuto una conversazione con il presidente Biden. Gli Stati Uniti stanno iniziando a raccogliere il sostegno internazionale. È necessaria la calma da parte di tutti. Se possibile, restate a casa. Stiamo lavorando. L’intero settore della sicurezza e della difesa dell’Ucraina sta funzionando. Niente panico, siamo pronti a tutto e sconfiggeremo tutti”.

