Milano, 24 feb. (LaPresse) – Secondo il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres “le decisioni dei prossimi giorni cambieranno il mondo” e l’attacco della Russia è “sbagliato” ed è un gesto che “ripudia i principi della Carta delle Nazioni Unite”, ma che “anche se la decisione non è irreversibile, la Russia non ha dato alcun segno di ritirarsi”. Lo riporta la Cnn che riferisce dell’incontro di Guteress con la stampa in cui il segretario Onu non ha risposto alle domande.

