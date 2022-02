Roma, 24 feb. (LaPresse) – “E’ successo quello che non doveva succedere, la situazione è sfuggita di mano”. Lo dice a LaPresse Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare italiana, commentando l’operazione militare in Ucraina da parte della Russia.

