Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Se c’è il rischio di un intervento su larga scala? Non escludo nulla, sebbene un’operazione di tale portata – anche per Putin – sarebbe insostenibile sia militarmente sia economicamente. Non conosciamo il disegno finale di quest’uomo”. Lo dice a LaPresse Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare italiana, commentando l’operazione militare in Ucraina da parte della Russia. “Spero che l’operazione militare si fermi al Donbass e alla Crimea e che a Putin basti che l’Ucraina non entri nella Nato”.

