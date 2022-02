Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Da parte di Mosca mi aspetto il tentativo di scardinare l’attuale sistema di potere ucraino per crearne uno ‘amico’ e mettere definitivamente una croce sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato, ponendo fine così alla preoccupazione principale di Putin”. Lo dice a LaPresse Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica militare, in merito all’operazione militare in Ucraina da parte della Russia.

