Roma, 24 feb. (LaPresse) – Matteo Renzi lascia il board di Delimobil, il più grande servizio di car sharing della Russia, fondato dall’imprenditore italiano Vincenzo Trani, dopo l’invasione in Ucraina. Lo dice il Financial Times spiegando che giovedì mattina l’ex premier e leader di Italia Viva avrebbe inviato una mail al Cda della società per comunicare le sue dimissioni con effetto immediato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata