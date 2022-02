Milano, 24 feb. (LaPresse) – Nel cielo della capitale ucraina, descrive, “ci sono diversi aerei militari” e la paura è, quindi, permanente. “Questo è il giorno peggiore della mia vita”, riassume, spiegando che, in questo momento, i civili stanno combattendo per la sopravvivenza: “Ci sono file enormi nei supermercati, la gente compra di tutto. Non è rimasto molto. Ora è il momento di aspettare ed essere fortunati”.

