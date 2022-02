Milano, 24 feb. (LaPresse) – Due gol in due minuti, al 66′ e al 68′, per il giocatore ucraino dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi, proprio nel giorno più difficile per lui. Dopo il primo, ha sollevato la maglia e ha mostrato una scritta contro la guerra in Ucraina. Con la sua doppietta ha portato l’Atalanta sul 3-0 nel match di ritorno dei playoff di Europa League, in grecia contro l’Olympiakos. L’Atalanta aveva già vinto all’andata in casa per 2-1.

