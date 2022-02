Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Capisco che queste siano ore di grande preoccupazione per tutti i cittadini. Domani riferirò al Parlamento sugli sviluppi del conflitto in corso. Voglio dirvi che il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi rilasciando alcune dichiarazioni al termine del Cdm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata