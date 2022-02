Roma, 24 feb. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron domani riceverà gli ex presidenti della Repubblica, François Hollande e Nicolas Sarkozy al Palazzo dell’Eliseo per discutere della situazione in Ucraina. Alle 11 è in programma l’incontro con Hollande e alle 12 quello con Sarkozy. Lo riferisce l’Eliseo.

