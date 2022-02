Milano, 24 feb. (LaPresse) – “La cosa brutta è che ci sono due gruppi di giocatori: gli ucraini che sono le vere vittime, perché noi andremo via ma loro rimangono e sono colpiti in prima persona, e questo mi tocca tanto. L’altra cosa pesante è vedere ragazzini che possono avere l’età dei miei figli in balia degli eventi”. Lo ha detto a Sky Sport24 Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, in collegamento da Kiev.

