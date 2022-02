Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Nell’affrontare la crisi in atto, l’Italia manterrà uno stretto raccordo con i propri partner in tutti i principali consessi internazionali. Insieme con i paesi membri dell’UE e gli alleati della NATO è indispensabile rispondere con unità, tempestività e determinazione. L’imposizione alla Federazione Russa di misure severe vede l’Italia agire convintamente nel quadro del coordinamento in seno all’Unione Europea”. E’ quanto si legge nel comunicato al termine del Consiglio Supremo di Difesa convocato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, a fronte della crisi ucraina dopo l’attacco della Russia a Kiev.

