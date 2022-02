Milano, 24 feb. (LaPresse) – Telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo francese Emmanuel Macron in cui Putin avrebbe spiegato le ragioni dell’attacco militare in Ucraina. Lo riferisce il Cremlino, citato dall’agenzia stampa russa Tass, precisando che “nel corso di una conversazione telefonica organizzata su iniziativa della parte francese” i due leader hanno avuto “un serio e franco scambio di opinioni sulla situazione in’Ucraina” nel quale Putin “ha fornito una spiegazione esauriente” sulle motivazioni dell’operazione militare. Secondo quanto riferisce sempre il Cremlino, Putin e Macron avrebbero “deciso di rimanere in contatto”.

