Roma, 24 feb. (LaPresse) – “C’è forte preoccupazione per la popolazione ucraina, anche per gli italiani che sono lì, per una prospettiva che in questo momento non ha alcuna giustificazione. Siamo per una risposta ferma, coesa, unitaria, in particolare dell’Unione europea”. Lo dice l’ex premier, Giuseppe Conte, in un punto stampa sulla crisi in Ucraina. “In ambito Ue si studieranno le reazioni che coinvolgeranno, ovviamente, il piano politico ed economico – aggiunge -. Poi valuteremo nel contesto europeo gli interessi nazionali, ma il Movimento 5 Stelle e tutta Italia deve essere unita in questa posizione, insieme alle altre democrazie europee e nel contesto atlantico”.

