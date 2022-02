Milano, 24 feb. (LaPresse) – “C’è sempre più preoccupazioni per la crisi Russia-Ucraina e in questa situazione Confindustria Est Europa resta al fianco delle imprese italiane in Ucraina e non lascia soli i nostri imprenditori in un momento così difficile”. Lo dice Maria Luisa Meroni, presidente di Confindustria Est Europa, a LaPresse, sulla crisi Russia-Ucraina, dopo l’attacco di Mosca di questa notte.

