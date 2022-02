Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Siamo abbastanza scioccati per questo sviluppo. La situazione è monitorata costantemente e tutti i collaboratori sono in sicurezza, le aziende continuano a lavorare da remoto”. Lo dice a LaPresse Vanessa Russano, segretario generale della Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina.

