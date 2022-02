Roma, 24 feb. (LaPresse) – “L’uso della violenza non è mai una soluzione”. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non ha dubbi e con alcuni parlamentari azzurri, che lo hanno sentito in queste ore, condivide la “preoccupazione” per l’escalation della crisi in Ucraina condividendo la “ferma condanna per l’uso della violenza”. Il Cav, che martedì parteciperà anche alla sessione straordinaria del Parlamento europeo in programma per discutere la crisi in Ucraina, ha assicurato che in queste ore sta mettendo a disposizione le sue conoscenze internazionali “al servizio della pace, per salvare vite umane e arrestare la distruzione in Ucraina, ma anche per difendere l’Europa e i cittadini europei dalle possibili conseguenze economiche del conflitto”.

