Bruxelles, 24 feb. (LaPresse) – “Immediatamente, progetteremo un’assistenza urgente all’Ucraina. In questa terribile situazione supporteremo anche le operazioni di evacuazione, incluso il nostro personale Ue colpito da questo attacco russo”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, in una dichiarazione alla stampa assieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

