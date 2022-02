Bruxelles, 24 feb. (LaPresse) – “Dalle cinque del mattino, ci siamo rivolti in tutto il mondo per costruire un fronte contro l’aggressione russa con la parte diplomatica e per costruire la maggioranza dell’Assemblea generale per condannare la Russia. Sappiamo che la Russia porrà il veto al Consiglio di Sicurezza, ma poi dovrà essere votata all’Assemblea Generale. E ho contattato molti paesi in tutto il mondo stringendo alleanze per chi vuole proteggere la sovranità delle nazioni, la libertà delle persone, l’integrità dei confini”. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, al suo arrivo alla riunione del Consiglio europeo straordinario sulla crisi russo-ucraina. Borrell ha detto di aver contattato più di 20 paesi, tra cui India e Giappone e paesi in Africa, Asia, America Latina.

