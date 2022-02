Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Il precipitare degli eventi in Ucraina chiama oggi tutti a riaffermare il proprio impegno a sostegno della libertà e a lavorare nella massima unità nella Comunità Europea e nella NATO per fermare una nuova guerra d’aggressione nel nostro continente”. Lo ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria. “L’Italia, come sappiamo, è particolarmente esposta sul gas e il rischio di conseguenze peggiori in relazione a quanto sta avvenendo in queste drammatiche ore si aggiunge alle grandi difficoltà che, negli ultimi mesi, hanno già considerevolmente colpito le imprese e frenato la ripresa italiana”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata