Milano, 24 feb. (LaPresse) – La Russia sta “dando gli ultimi ritocchi” per una “piena invasione” dell’Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken in un’intervista con Abc, sostenendo che gli Stati Uniti hanno “certamente visto la presenza delle forze russe all’interno dell’Ucraina”. “Tutto ciò che abbiamo visto nelle ultime 24-48 ore è la Russia che sta dando gli ultimi ritocchi per avere le sue forze in tutti i confini ucraini, a nord, a est, a sud, per essere pronti per un’invasione totale”, ha detto Blinken.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata