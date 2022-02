Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti difenderanno ogni centimetro di territorio della Nato”, ma “le nostre forze non sono e non saranno impegnate nel conflitto con la Russia in Ucraina. Le forze Usa servono a difendere i nostri alleati della Nato nell’Europa orientale”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in conferenza stampa.

