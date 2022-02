Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Faremo il possibile per proteggere le famiglie americane dagli aumenti del costo del gas”, “le aziende non dovrebbero sfruttare questo momento”; “ci coordiniamo con le aziende per assicurare la fornitura globale di energia, lavoriamo attivamente con i Paesi del mondo per migliorare le riserve. Inoltre gli Usa rilasceranno altri barili di petrolio” dalle riserve strategiche se necessarie”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in conferenza stampa.

