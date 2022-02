Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Oggi i medici non sono andati in ospedale perché è stato ordinato a tutti di restare a casa. Ci sono solo i medici d’emergenza, in pronto soccorso. Sono saltati tutti gli interventi chirurgici programmati”. Lo dice, contattata da LaPresse, Natalia Onipko, presidente di ‘Zaporuka’, casa-famiglia di Kiev che ospita bambini malati di cancro. “Alcuni dei nostri bambini che potevano spostarsi sono tornati a casa, altri sono stati spostati in ospedale che ha una sorta di rifugio. Sono state sospese le chemioterapie, anche quelle dei bimbi. Questo è un grande dolore, perché per molti di loro questo può significare la morte”.

